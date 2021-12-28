Шикарная сумка из натурального каракуля серебристо-серого цвета. Вышивка и фермуар в графитовых оттенках, которые выгодно подчеркивают красоту самого меха. Очень удобный размер сумочки, примерно формата А4.

Отличный вариант практичной сумки на каждый день.