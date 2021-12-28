Хит сезона!

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Норковая сумочка «СЛИВОЧНАЯ ПОМАДКА»

Шикарная сумочка из натурального меха норки с ручной вышивкой на шелковом бархате шелковыми лентами. Сумочка среднего размера, подойдет как для повседневного образа, так и в качестве аксессуара на выход. Можно носить за ручку или на цепочке, которая идет в комплекте.
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Клатч из меха каракуля с ручной вышивкой на коже «ТЕМНО-КРАСНЫЙ ГРАНАТ»

Клатч из натурального меха каракуля роскошного красно — бордового цвета. Декор из маленьких шелковых розочек гармонично и элегантно подчеркивает мягкие завитки каракуля. Клатч на жесткой основе, классического размера 22 на 12 см, прекрасно входит любой телефон, кредитки, помада, театральные билеты и пр. мелочи. При необходимости можно воспользоваться цепочкой, она идет в комплекте.
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Дизайнерские сумки ручной работы от Оксаны Стрикель

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Клатч из меха каракуля с ручной вышивкой на коже «ТЕМНО-КРАСНЫЙ ГРАНАТ»

Клатч из натурального меха каракуля роскошного красно — бордового цвета. Декор из маленьких шелковых розочек гармонично и элегантно подчеркивает мягкие завитки каракуля. Клатч на жесткой основе, классического размера 22 на 12 см, прекрасно входит любой телефон, кредитки, помада, театральные билеты и пр. мелочи. При необходимости можно воспользоваться цепочкой, она идет в комплекте.
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Сумочка — чехол для телефона из натурального меха норки с ручной вышивкой «ГОРОДСКАЯ МОДНИЦА»

Небольшая модная сумочка из красного меха норки с ручной вышивкой на шелковом бархате. С обратной стороны натуральная кожа. Вариант кросс-боди, удобно носить на цепочке через плечо. Сумочка вмещает в себя любой телефон, паспорт, ключи и пр. необходимые мелочи.
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Сумочка из натурального меха с ручной вышивкой «УТОНЧЕННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ»

Элегантная сумочка из двух видов меха — каракуль и норка — в одной цветовой гамме красиво сочетаются  между собой. Сумочка среднего размера, можно носить за ручку в руках или как клатч. Дополнительно есть крепление для цепочки.  Роскошный вариант для Вашего образа в базовом песочно- бежевом оттенке.
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Клатч из натурального меха свакары с ручной вышивкой «ВАНИЛЬНОЕ ОБЛАКО»

Роскошный клатч из натурального меха свакары молочного цвета. Вышивка в виде шелковых розочек в монохромных тонах идеально дополняет, оттеняет и подчеркивает красоту нежного меха.
Внутри подкладка из светло- серого шелкового бархата. Фурнитура под серебро. Цепочка в комплекте.
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Клатч из натурального меха каракульчи с ручной вышивкой на коже «ВЕЧЕРНЯЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ».

Классический вариант вечерней сумочки универсального черного цвета.  Стильная вышивка черными шелковыми лентами на черной коже — оригинальный авторский дизайн, подчеркивающий красоту меха за счет разной фактуры одного цвета. Мех с обеих сторон. Внутри подкладка из шикарного шелкового бархата графитового цвета, фурнитура под серебро.
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Клатч из натурального меха норки с ручной вышивкой «Эксцентричная красотка»

Клатч на жесткой основе красивого правильного цвета. Мех норки с двух сторон. Внутри шелковый бархат тоже красного цвета. Сумочка добавит красивый нюанс и станет нужным акцентом для Вашего образа.
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Сумочка из натурального меха свакары с ручной вышивкой на коже.

Красивая модель сумочки универсального размера из роскошного меха каракульчи (свакары) красного оттенка. Мех с обеих сторон. Декор — вышивка шелковыми ленточками на натуральной коже в монохромных цветах.  Создаст яркий акцент для Вашего образа!
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Норковая сумочка с ручной вышивкой «ДЕРЗСКАЯ КРАСОТКА»

Пушистая сумочка из натурального меха норки розово — лилового оттенка с красивой вышивкой из шелковых ленточек. Сумочка среднего размера, прекрасно подойдет как под вечернее платье, так и под зимнюю шубку или пальто.
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Клатч из натурального меха каракуля с ручной вышивкой «САПФИР»

Сумочка выполнена из натурального меха каракуля красивого синего цвета. Внутри жаккардовая подкладка. Интересный фермуар под гематит в форме ажурного кружева. Клатч можно носить в руках или на цепочке (в комплекте). Мех с обеих сторон. Тактильно очень приятно держать в руках. Станет прекрасным украшением Вашего образа для особого случая.
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Сумочка из каракуля с вышивкой на мехе «ОЧАРОВАНИЕ»

Уникальная модель сумочки из черного каракуля. Вышивка шелковыми ленточками выполнена непосредственно на самом мехе с лицевой стороны. Сумочка среднего размера, полностью из меха. Вместительная за счет объёмных боковых вставок.  Эксклюзивный вариант сумочки для настоящих ценителей красоты и роскоши.
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Сумочка из натурального меха каракуля с ручной вышивкой «ПЕРСИДСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»

Красивая женственная модель сумочки из каракуля бежевого цвета. Вышивка на шелковом бархате шелковыми лентами. Мех с обеих сторон, по бокам кожаные вставки. Сумочка среднего размера, вместительная и удобная.
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Сумочка из натурального меха с ручной вышивкой «ВИКТОРИЯ»

Оригинальная сумочка двух видов меха — норки и каракуля — гармонично и стильно сочетающихся между собой.
Сумочка большого размера (примерно формата А4). Можно использовать как дополнение к повседневным образам или как вариант для особого случая.
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Вечерний клатч из меха норки с ручной вышивкой «МУЗА»

Норковый клатч королевского бордового цвета с ручной вышивкой шелком. Внутри шелковый бархат. Клатч имеет жесткую основу, очень удобный в использовании. Фурнитура под золото,  комплекте цепочка 120 см.
Шикарный вариант вечерней сумочки для особого выхода.
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Сумка из каракуля с ручной вышивкой «РОССЫПЬ СЕРЕБРА»

Шикарная сумка из натурального каракуля серебристо-серого цвета. Вышивка и фермуар в графитовых оттенках, которые выгодно подчеркивают красоту самого меха. Очень удобный размер сумочки, примерно формата А4.
Отличный вариант практичной сумки на каждый день.
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Сумочка из норки и кожи с ручной вышивкой «Стильная Красотка»

Небольшая и очень вместительная сумочка из норки модного цвета фукции и темно-синей кожи.  Эффектная вышивка прекрасным образом сочетает в себе розовые оттенки меха и кожи. Стильная сумочка, способная добавить изюминку к любому образа.
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Сумочка «Мечта»

Сумочка из меха норки темно-синего цвета с красивой вышивкой в виде нежных розочек на натуральной коже. Сумочка среднего размера. Можно носить за ручку или на цепочке. Роскошный вариант для любого случая.
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Сумочка «Алые розы»

Шикарная модель сумочки из черной норки с красными розами из шелковых лент. Мех норки с обеих сторон.
Сумочка среднего размера, объемная, можно носить за ручку или на цепочке.
Неизменная классика на все времена!
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Сумочка — клатч из натурального меха каракуля и кожи с вышивкой шелком «НЕЖНЫЙ КАШЕМИР»

Очень красивая сумочка в кремовых оттенках из натурального меха каракуля. Ручная вышивка шелковыми лентами на коже. Сумочка среднего размера, можно носить в руках как клатч или на цепочке.
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Сумочка из каракульчи и кожи с ручной вышивкой «ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»

Сумочка из необыкновенно красивого и нежного меха свакары благородного черного цвета с монохромной вышивкой черными шелковыми лентами на коже.
 Выполнена в форме элегантного клатча, который способен достойно украсить любой Ваш образ и безукоризненно дополнить вечерний наряд.
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Сумочка из каракуля с вышивкой «АФРОДИТА»

Изысканная сумочка из натурального меха каракуля с оригинальной вышивкой шелковыми лентами на бархате. Красивый коричне-бежевый оттенок меха играет и переливается на свету. Сумочку среднего размера, ее можно носить на каждый день или по особому случаю.
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Украшения с ручной вышивкой
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Бархатная сумочка с ретрофермуаром «ЛАНДЫШИ»

Красивая дизайнерская сумочка из итальянского бархата с ретрофермуаром. Авторская вышивка из натуральных шелковых лент — ландыши.
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Бархатная сумочка с ручной вышивкой «КАРМЕН»

Стильная сумочка из бархата черного цвета с яркой вышивкой шелковыми лентами и нитями.
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Бархатная сумочка с ручной вышивкой «НЕЖНОСТЬ»

Небольшая бархатная сумочка в нежнейших пудровых оттенках с авторской вышивкой натуральным шелком.
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Бархатная сумочка с ручной вышивкой «Роза и незабудки»

Романтичная модель сумочки из темно-синего бархата итальянского производства в винтажном стиле. Красивый ретрофермуар и авторская вышивка из шелковых лент.
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Бархатный клатч с вышивкой «СЕРЕБРИСТЫЙ ЛАНДЫШ»

Клатч ручной работы из бархата с оригинальной вышивкой шелковыми лентами. Авторский дизайн.
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Бархатный клатч с ручной вышивкой «МЕЛОДИЯ ПРОВАНСА»

Классический клатч из итальянского бархата высокого качества в модном оттенке оливкового цвета. Авторский дизайн и вышивка в виде нежного букета ландышей и лаванды. Очень красивый редкий фермуар золотистого цвета.
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Вечерний клатч из меха норки с ручной вышивкой «МУЗА»

Норковый клатч королевского бордового цвета с ручной вышивкой шелком. Внутри шелковый бархат. Клатч имеет жесткую основу, очень удобный в использовании. Фурнитура под золото,  комплекте цепочка 120 см.
Шикарный вариант вечерней сумочки для особого выхода.
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Вечерняя сумочка из натурального меха и кожи с ручной вышивкой «КОКЕТКА»

Небольшая сумочка в форме клатча из натурального меха норки с обеих сторон и кожи черного цвета.
Стильный декор — вышивка черными шелковыми лентами и бисером на натуральной черной коже. Все материалы очень гармонично сочетаются в единой композиции.
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Клатч из меха каракуля с ручной вышивкой на коже «ТЕМНО-КРАСНЫЙ ГРАНАТ»

Клатч из натурального меха каракуля роскошного красно — бордового цвета. Декор из маленьких шелковых розочек гармонично и элегантно подчеркивает мягкие завитки каракуля. Клатч на жесткой основе, классического размера 22 на 12 см, прекрасно входит любой телефон, кредитки, помада, театральные билеты и пр. мелочи. При необходимости можно воспользоваться цепочкой, она идет в комплекте.
Подробнее
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Клатч из натурального меха каракульчи с ручной вышивкой на коже «ВЕЧЕРНЯЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ».

Классический вариант вечерней сумочки универсального черного цвета.  Стильная вышивка черными шелковыми лентами на черной коже — оригинальный авторский дизайн, подчеркивающий красоту меха за счет разной фактуры одного цвета. Мех с обеих сторон. Внутри подкладка из шикарного шелкового бархата графитового цвета, фурнитура под серебро.
Подробнее
Close

Клатч из натурального меха каракуля с ручной вышивкой «САПФИР»

Сумочка выполнена из натурального меха каракуля красивого синего цвета. Внутри жаккардовая подкладка. Интересный фермуар под гематит в форме ажурного кружева. Клатч можно носить в руках или на цепочке (в комплекте). Мех с обеих сторон. Тактильно очень приятно держать в руках. Станет прекрасным украшением Вашего образа для особого случая.
Подробнее
Close

Клатч из натурального меха норки с ручной вышивкой «Эксцентричная красотка»

Клатч на жесткой основе красивого правильного цвета. Мех норки с двух сторон. Внутри шелковый бархат тоже красного цвета. Сумочка добавит красивый нюанс и станет нужным акцентом для Вашего образа.
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Контакты

Свяжитесь со мной

Телефон

+7(915)290-69-07

Обо мне


 Меня зовут Оксана Стрикель. Я мастер по созданию эксклюзивных сумочек из натурального меха (норка, каракуль) и различных тканей с вышивкой. Все представленные на сайте модели имеют уникальный дизайн и являются полностью авторской разработкой. 

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